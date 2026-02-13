Perfectpac hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Perfectpac hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,02 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 250,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Perfectpac 259,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at