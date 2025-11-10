Perfectpac informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Perfectpac hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,80 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Perfectpac 1,53 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,32 Prozent auf 293,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 276,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at