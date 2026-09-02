Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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02.09.2026 11:58:27
Performance Comparison: Apple And Competitors In Technology Hardware, Storage & Peripherals Industry
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Nachrichten zu Apple Inc.
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01:38
|Tim Cook handed $47mn pay deal as Apple’s executive chair (Financial Times)
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01.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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01.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
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01.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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01.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|12:52
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:52
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:52
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
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