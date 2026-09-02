Performance Drink Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Performance Drink Group veröffentlichte am 30.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,320 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at