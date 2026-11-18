Performance Food Group Aktie
WKN DE: A140K1 / ISIN: US71377A1034
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18.11.2026 22:45:02
Performance Food Group: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fiscal first-quarter 2027 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Performance Food Group (NYSE:PFGC) reported 5.5% net sales growth and expanding gross profit margins. Structural cost savings and operational automation are driving higher profitability across its broad-line food distribution network.
Three things management said stand out.
Management expects vendor procurement negotiations to generate substantial annual cost savings through fiscal 2028. Purchasing scale gives the business leverage to negotiate favorable vendor terms across its foodservice distribution network. These savings steadily increased month to month during the first quarter, helping expand gross margins. Performance Food Group remains on track to hit the top end of its long-term cost reduction guidance.
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