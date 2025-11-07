Performance Food Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Performance Food Group hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 17,08 Milliarden USD gegenüber 15,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at