Performance Food Group Bottom Line Advances In Q1

(RTTNews) - Performance Food Group (PFGC) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $129.5 million, or $0.82 per share. This compares with $93.6 million, or $0.60 per share, last year.

Excluding items, Performance Food Group reported adjusted earnings of $1.32 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.5% to $18.018 billion from $17.076 billion last year.

Performance Food Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $129.5 Mln. vs. $93.6 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.60 last year. -Revenue: $18.018 Bln vs. $17.076 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 17.0 B To $ 17.2 B Full year revenue guidance: $ 72.5 B To $ 73.0 B