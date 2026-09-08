Performance Food Group Aktie
WKN DE: A140K1 / ISIN: US71377A1034
|
08.09.2026 20:23:01
Performance Food Group Executive Hugh Patrick Hatcher Sells 3,000 Shares
Hugh Patrick Hatcher, Executive Vice President and Chief Financial Officer at Performance Food Group Company (NYSE:PFGC), sold 3,000 shares of common stock on Sept. 1, 2026, according to a SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($99.18); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($99.20).
Performance Food Group is a large-scale food distributor with TTM revenues of $67.8 billion and a market capitalization of $15.7 billion, reflecting its substantial position within the food distribution sector.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Performance Food Group Co
|
11.08.26
|Ausblick: Performance Food Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Performance Food Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Performance Food Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Performance Food Group Co
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Performance Food Group Co
|83,00
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street schließlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigten sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.