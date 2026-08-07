Performance Food Group Aktie
WKN DE: A140K1 / ISIN: US71377A1034
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07.08.2026 20:52:01
Performance Food Group Insider Sells Shares for $3.3 Million
George L. Holm, Executive Chair of Performance Food Group Company (NYSE:PFGC) , sold 29,131 shares for ~$3.3 million on July 30, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($114.54); post-transaction value based on July 30, 2026, market close ($114.75).Performance Food Group is one of North America's largest food distribution companies, with trailing-12-month revenues of $66.7 billion and a market capitalization of $18 billion, serving approximately 43,000 employees across its operations. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.05.26
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Analysen zu Performance Food Group Co
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