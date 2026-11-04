Performance Food Group Maintains FY27 Net Sales Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Wednesday, Performance Food Group Co. (PFGC) provided net sales guidance for the second quarter and maintained net sales outlook the full-year 2027.

Looking ahead, the company expects net sales in a range of about $17.0 billion to $17.2 billion for the second quarter, and in a range of about $72.5 billion to $73.0 billion for the full-year 2027.

In Wednesday's pre-market trading, PFGC is trading on the NYSE at $99.41, up $2.88 or 2.98 percent.

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