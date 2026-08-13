Performance Food Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Performance Food Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,840 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,94 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,03 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Performance Food Group 2,18 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 67,84 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 63,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at