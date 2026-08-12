Performance Food Group Sees Net Sales Growth In Q1, FY27 - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Wednesday, Performance Food Group Co. (PFGC) provided net sales guidance for the first quarter and the full-year 2027.

Looking ahead, the company expects net sales in a range of about $17.9 billion to $18.1 billion for the first quarter, and in a range of about $72.5 billion to $73.0 billion for the full-year 2027. In Wednesday's pre-market trading, PFGC is trading on the NYSE at $114.25, up $0.25 or 0.22 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com