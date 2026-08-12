Performance Food Group Aktie
WKN DE: A140K1 / ISIN: US71377A1034
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12.08.2026 13:23:09
Performance Food Group Sees Net Sales Growth In Q1, FY27 - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Wednesday, Performance Food Group Co. (PFGC) provided net sales guidance for the first quarter and the full-year 2027.
Looking ahead, the company expects net sales in a range of about $17.9 billion to $18.1 billion for the first quarter, and in a range of about $72.5 billion to $73.0 billion for the full-year 2027. In Wednesday's pre-market trading, PFGC is trading on the NYSE at $114.25, up $0.25 or 0.22 percent.
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