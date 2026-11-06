Performance Food Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Performance Food Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,02 Milliarden USD – ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Performance Food Group 17,08 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at