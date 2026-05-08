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08.05.2026 06:31:29
Performance Food Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Performance Food Group gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,27 USD. Im letzten Jahr hatte Performance Food Group einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,29 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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