Performance Food Group Aktie
WKN DE: A140K1 / ISIN: US71377A1034
|
09.02.2026 13:35:59
Performance Food Group Subsidiary To Offer $1.06 Bln Of Senior Notes
(RTTNews) - Performance Food Group Company (PFGC), a food distributing company, Monday announced that its subsidiary Performance Food Group, Inc. intends to offer $1.06 billion of Senior Notes due 2034.
Performance Food Group, Inc. or PFG plans to use the net proceeds together with borrowings under its revolving credit facility, to redeem all of its outstanding 5.5 percent Senior Notes due 2027, including fees and expenses related to it.
The notes will be guaranteed by the parent company, i.e. Performance Food Group Company and each of PFGC's existing and future material subsidiaries.
On Friday, PFGC shares closed at $94.40, up 4.75% on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Performance Food Group Co
|
03.02.26
|Ausblick: Performance Food Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Performance Food Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Performance Food Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Performance Food Group Co
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Performance Food Group Co
|78,00
|-1,27%