Performance Food Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Performance Food Group hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Performance Food Group 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,44 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 15,64 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at