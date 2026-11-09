Performance Shipping Aktie
WKN DE: A2PFGE / ISIN: MHY673051055
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09.11.2026 16:35:47
Performance Shipping Board Approves Upto $4 Mln Share Buyback Plan, Stock Up
(RTTNews) - Monday, Performance Shipping Inc. (PSHG) announced that its Board of Directors has approved a plan to repurchase upto $4 million of its outstanding common shares.
The Board of Directors' authorization of the plan is effective immediately and expires on June 30, 2027, the company added.
PSHG was trading at $2.17, up 4.33 percent on the Nasdaq.
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