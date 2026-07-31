Performance Shipping legte Quartalsergebnis vor

Performance Shipping hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 34,7 Millionen USD gegenüber 18,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at