Performance Shipping stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Performance Shipping hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Performance Shipping im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 21,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,28 USD. Im letzten Jahr hatte Performance Shipping einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Performance Shipping mit einem Umsatz von insgesamt 84,17 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,45 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -3,75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at