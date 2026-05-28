Performance Shipping: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Performance Shipping hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 33,8 Millionen USD gegenüber 21,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at