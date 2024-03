Performant Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Performant Financial hat am 13.03.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,050 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,001 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 32,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Performant Financial 29,2 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,065 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 112,70 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at