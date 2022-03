Performant Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Performant Financial hat am 16.03.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,002 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 31,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Performant Financial 40,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Performant Financial hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Performant Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 20,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 124,39 Millionen USD im Vergleich zu 155,94 Millionen USD im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,095 USD und einen Umsatz von 122,63 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at