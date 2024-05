Performant Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Performant Financial lud am 07.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 27,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at