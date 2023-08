Performant Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Performant Financial hat am 09.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,040 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at