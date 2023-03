Performant Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Performant Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,001 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Performant Financial -0,002 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 29,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Performant Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 12,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 109,18 Millionen USD. Im Vorjahr waren 124,39 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,090 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 109,85 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at