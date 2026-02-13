Pergamon Status Dis Ticaret gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pergamon Status Dis Ticaret hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,09 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 458,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49,7 Millionen TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,9 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 7,35 TRY beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,60 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 116,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 77,02 Millionen TRY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 35,57 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at