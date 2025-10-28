Peric Special Gases A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Peric Special Gases A hat am 25.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Peric Special Gases A mit einem Umsatz von insgesamt 567,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 21,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at