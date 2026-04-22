22.04.2026 06:31:29

Peric Special Gases A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Peric Special Gases A hat sich am 20.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 701,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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