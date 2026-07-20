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20.07.2026 06:31:29
Peric Special Gases A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Peric Special Gases A präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,47 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Peric Special Gases A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Peric Special Gases A mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 129,49 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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