Peric Special Gases A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Peric Special Gases A ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Peric Special Gases A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 114,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 567,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at