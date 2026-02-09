09.02.2026 06:31:29

Peric Special Gases A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Peric Special Gases A hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 546,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 652,7 Millionen CNY ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,660 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,570 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Peric Special Gases A 2,26 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,870 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 2,36 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen