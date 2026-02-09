Peric Special Gases A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Peric Special Gases A hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 546,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 652,7 Millionen CNY ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,660 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,570 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Peric Special Gases A 2,26 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,870 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 2,36 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at