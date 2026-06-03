Perihelion Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Perihelion Capital hat am 01.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 24,9 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 448,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at