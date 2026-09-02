Perihelion Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Perihelion Capital hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 425,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at