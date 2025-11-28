Perihelion Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Perihelion Capital lud am 26.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Perihelion Capital mit einem Umsatz von insgesamt 10,5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 132,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at