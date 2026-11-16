Perimeter Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Perimeter Acquisition A veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Perimeter Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at