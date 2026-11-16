Perimeter Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Perimeter Acquisition A hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at