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25.11.2026 06:31:29
Perimeter Medical Imaging AI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Perimeter Medical Imaging AI gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,8 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Perimeter Medical Imaging AI einen Umsatz von 0,7 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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