Periodic update on transaction details related to Philips’ share repurchases

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) today reported that in the period from August 14, 2024 up to and including August 22, 2024 a total of 900,080 of its own common shares were repurchased, with a weighted average purchase price of EUR 26.36.