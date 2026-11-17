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17.11.2026 06:31:28
Perion Network: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Perion Network hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 110,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 90,8 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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