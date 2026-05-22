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22.05.2026 06:31:29
Perion Network gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Perion Network hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Perion Network in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90,4 Millionen USD im Vergleich zu 89,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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