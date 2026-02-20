Perion Network öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Perion Network hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Perion Network 137,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 129,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 USD. Im Vorjahr hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 439,93 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 498,29 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at