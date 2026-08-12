Perion Network: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Perion Network hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Perion Network vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,60 Prozent auf 98,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Perion Network 103,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at