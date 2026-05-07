PerkinElmer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PerkinElmer hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PerkinElmer 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 711,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PerkinElmer 664,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at