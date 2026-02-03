PerkinElmer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PerkinElmer präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PerkinElmer 0,780 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 772,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 729,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

PerkinElmer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,20 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,86 Milliarden USD – ein Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PerkinElmer 2,76 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at