PerkinElmer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PerkinElmer stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,28 Prozent auf 728,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 699,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at