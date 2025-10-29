PerkinElmer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PerkinElmer hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PerkinElmer 0,770 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 699,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 684,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at