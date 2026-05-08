Perma-Fix Environmental Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Perma-Fix Environmental Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Perma-Fix Environmental Services ein Ergebnis je Aktie von -0,190 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Perma-Fix Environmental Services 11,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at