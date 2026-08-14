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14.08.2026 06:31:29
Perma-Fix Environmental Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Perma-Fix Environmental Services hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Perma-Fix Environmental Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,72 Prozent auf 12,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,6 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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