Perma-Fix Environmental Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Perma-Fix Environmental Services hat am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Perma-Fix Environmental Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent auf 15,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Perma-Fix Environmental Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,330 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,31 Prozent auf 61,67 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 59,12 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at