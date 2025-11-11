Perma-Fix Environmental Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Perma-Fix Environmental Services präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent auf 17,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at